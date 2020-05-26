ضبط 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عدة حملات أمنية وانضباطية مُكبرة، لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي المختلفة.
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3461 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
وأثمرت جهود الحملات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط 52 قضية متنوعة.
وضُبط في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط قضيتي "نصب".
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها.
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