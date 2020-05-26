مصر | اللوم.. عقوبة المسئول الغير أمين في عرض الموضوعات على اللجان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر اللوم.. عقوبة المسئول الغير أمين في عرض الموضوعات على اللجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، حكمها بمعاقبة "ر.ن"مدير عام الفتوى والعقود ومدير عام المظالم سابقًا بالأزهر الشريف بـ"اللوم" لعرضه الغير أمين لموضوع علي لجنة ديوان المظالم عام ٢٠١٨ مما آضر بسمعة وكرامة مدير إدارة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال خروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي، لعرضه باجتماع اللجنة العليا لديوان المظالم عام ٢٠١٨ عرضًا غير أمين، بما يفيد قيام "مدير إدارة " بتزوير موافقة الأمين العام للمجلس الأعلي للأزهر علي عدم إنهاء خدمة عامل، وكذا عدم وجود ملف مقيد بإدارة الفتاوى والعقود بالشئون القانونية بخصوص هذا الموضوع، بالمخالفة للحقيقة، ورغم سابقة تكليفه ومخاطبته لمدير الإدارة باتخاذ اللازم نحو تنفيذ موافقة الامين العام الصادرة في هذا الشأن، وترتب علي هذا العرض الغير أمين إحالة "مدير الإدارة " للتحقيق والإضرار بسمعته وكرامته الوظيفية.

وتبين لدي المحكمة، أن المُحال عندما عرض الموضوع محل التحقيق وهو "إنهاء خدمة عامل " علي اللجنة العليا بالديوان خرج علي مقتضيات الواجب الوظيفي، بعدم مراعاة الدقة والأمانة في العرض، وتعمد عرضه بما يخالف الحقيقة، فأصاب مدير الإدارة بجهاله، ووضعه في موضع اتهام مسلط عليه سيف بغير ذنب ودون التيقن من حقيقة ما ابداه بمحضر اللجنة.

Advertisements

وفي سياق متصل، أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم "، قرار إلغاء قيد طبيبة العيون بالدراسات العليا بكلية الطب جامعة عين شمس وشطبها، لرسوبها المتكرر وتقاعسها عن الحصول علي الدرجة العلمية خلال المواعيد القانونية التي تحددها الجامعة، ورفضت طعن الطبيبة وألزمتها المصروفات.

وأكدت المحكمة، أن المُشرع في قانون تنظيم الجامعات أحال إلى اللائحة الداخلية للكلية في تحديد الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية من الكلية وفي تحديد مواعيد القيد للدراسات العليا،وإجراءات تسجيل الماجستير،وإلغاء القيد والتسجيل.

وحددت اللائحة الداخلية لكلية الطب جامعة عين شمس "مرحلة الدراسات العليا" مدة القيد للماجستير أربع سنوات، يجوز إضافة عام واحد إليها، ثم إضافة عام آخر استثنائي لتكون المدة ستة سنوات، وأوجبت اللائحة الداخلية المذكورة شطب القيد حال استيفاء هذه المدة دون الحصول على درجة الماجستير.

وثبت للمحكمة أن الطبيبة قيدت لدراسة ماجستير طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس عام 2010 ونجحت في امتحان القسم الأول للماجيستير دور أكتوبر 2012، وناقشت الرسالة عام 2014 ثم تقدمت لامتحان القسم الثاني للماجستير في دور مايو 2015م، ودور نوفمبر 2015م، ورسبت وتم منحها عام إضافي سادس كمهلة استثنائية.