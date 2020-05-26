أخبار مصر | "من اليونان إلى إسبانيا".. تنسيقات مصرية لعودة السياحة (التفاصيل الكاملة)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر "من اليونان إلى إسبانيا".. تنسيقات مصرية لعودة السياحة (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني مع دولتين أوربيتين، في ظل إعلانهما العودة للنشاط خلال يوليو القادم، وعبر التقرير التالي نستعرض نتائج الاتصالات، وشروط السلامة التي تفرضها مصر، وذلك بعد عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة.

اتصال مع اليونان

وكان الاتصال الهاتفي الأول قد تم منذ يومين، بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ونظيره وزير السياحة اليوناني هاريس تيوهاريس، حيث تباحثا فقط سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحي، في ظل إعلان اليونان استعدادها لاستقبال السياحة الخارجية من بعض الدول في العالم مع بداية شهر يوليو.

تكامل سياحي بين البلدين

وناقش الوزيران خلال الاتصال كيفية التكامل في المجال السياحي، وعمل برامج سياحية متميزة، لخلق منتج سياحي متكامل بين البلدين والتسويق له في جميع المحافل والأسواق السياحية العالمية وعلي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك اتفق الجانبان على عمل اتفاقية ثنائية بين البلدين ذات ضوابط صارمة للحفاظ علي صحة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، وذلك بعد عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة.

الاتصال الثاني مع إسبانيا

فيما أجرى اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع نظيرته وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ماريا رايس، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع السياحي، حيث أعلنت أسبانيا استعدادها لاستقبال السياحة الخارجية من بعض دول العالم مع بداية شهر يوليو.

استئناف النشاط السياحي

وخلال الاتصال ناقش الوزيران استئناف النشاط السياحي بين البلدين بعد عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة، وفي ظل الإجراءات الوقائية وضوابط السلامة لضمان سلامة صحة السائحين والعاملين بالقطاع في البلدين.

تجديد اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين

واتفق الوزيران على تجديد اتفاقية التعاون المشتركة بين البلدين في مجال السياحة والتي تم توقيعها عام 2001، وإبرام اتفاقيات ثنائية ذات ضوابط صارمة للحفاظ على سلامة صحة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، وتباحث الطرفان تبادل أجندة المناسبات السياحية والاستفادة من الخبرات الأسبانية في مجال سياحة المدن والترويج للمنتجات والمقاصد السياحية المصرية.

تصريح خاص عن عودة السياحة الخارجية لنائب الوزير

وقالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار للشئون السياحية، إنه لا عودة للسياحة الخارجية إلا بعد انتظام الحركة وانتهاء الأزمة، وأكدت أن الوزير في اتصالات مستمرة مع كل دول العالم للتنسيق ولعقد الاتفاقات الثنائية وغيرها من ترتيبات لما بعد العودة.

وأشارت في تصريحات إلى الخليج 365، إلى أن موعد عودة حركة الطيران والسياحة الخارجية ليس قرارًا فرديًا تتخذه الوزارة، وإنما هو قرار دولة بكل مؤسساتها المعنية، ويخضع لعدة ضوابط أهما تناقص عدد الإصابات، واستيفاء الفنادق الاشتراطات الصحية، والسيطرة على الجائحة عالميًا.

وأكدت شلبي على أن الحكومة بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والصحة وضعت عدد كبير من الاشتراطات التي تضمن سلامة النزلاء والعاملين وذلك فقط لعودة نسبة من السياحة الداخلية، ووصلت عدد تلك الاشتراطات إلى 16 اشتراطًا.

وأضافت إلى أن الوزارة اشترطت أيضًا حصول الفندق على شهادة السلامة الصحية ليكون مسموحًا له بالعودة للعمل لاستقبال السياحة الداخلية وبنسبة محددة وهي 25 % من نسبة إشغال الفندق.

وفيما يلي نعرض الاشتراطات التي وضعتها الحكومة لعودة الفنادق لحياتها الطبيعية

16 اشتراطًا وضعت لعودة الفندق للحياة الطبيعية، وبنسبة تشغيل حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـDay-use، والاشتراطات هي:

- توفير عيادة وطبيب بالتنسيق مع وزارة الصحة.

- التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة

- تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

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- ممنوع إقامة حفلات أو أفراح داخل الفندق.

- حظر النشاط الليلي.

- تخصيص فندق صغير أو طابق بالفندق للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه.

- توفير جهاز تعقيم بمدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو بأقلام أحادية الاستخدام.

- تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول وقبل المغادرة وقياس درجات الحرارة عند دخول كل مرة.

- توفير معقم اليدين بالاستقبال بجميع الأوقات، وتطهير كل المناطق العامة بانتظام.

- حظر خدمة البوفيه والاعتماد على القوائم المسبقة.

- حظر الشيشة.

- قياس درجات الحرارة لرواد المطعم.

- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر بين كل شخص، والعائلات أقصى 6 كراسي للمائدة الكبيرة.

- الاعتماد على أدوات طعام استخدام مرة واحدة.

- وضع المعقمات على كل مائدة.

- تطهير الغرف يوميًا.

- تنظيف وتعقيم جميع نقاط التلامس كل ساعة بالأماكن العامة والمراحيض.

فيما يخص العاملين

- الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة.

- إجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل.

- المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى.

- الالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.

شارة السلامة الصحية

وهي عبارة عن علامة تشير للسلامة الصحية (Hygiene Safety) والتي يجب توافرها بجميع الفنادق الراغبة في التشغيل خلال الفترة الراهنة، وتواجدها يفيد تطبيق الفندق للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية، والرمز عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة والرخاء والصحة"

ويقوم الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بتوفير الشهادات التي سيتم تسليمها للفندق المستوفي للاشتراطات، والشهادات ستكون موقعة من الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان، وقامت غرفة المنشآت الفندقية باستحداث إدارة السلامة والصحة الغذائية والمهنية للتعامل في هذا الملف للتفتيش ومراجعة الفنادق للتأكد من تطبيقها لشروط وضوابط الإقامة بها.

كما سيتم التنسيق مع شرطة السياحة والآثار لمراجعة السجلات الخاصة بالعاملين والإجراءات والتدابير المهنية التي يتم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية للتأكد من قيام الفندق بالالتزام بتدوين البيانات المطلوبة في السجلات، وفي حالة رصد أية مخالفات ستقوم الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف من بينها إلغاء ترخيص المنشأة ووقف مدير المنشأة عن مزاولة المهنة.