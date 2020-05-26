أخبار مصر | صفعة للإخوان.. هاشتاج "جيش مصر الأبيض" يشعل تويتر لدعم الأطباء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر صفعة للإخوان.. هاشتاج "جيش مصر الأبيض" يشعل تويتر لدعم الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج "جيش مصر الأبيض" موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إعلان وزارة الصحة والسكان دعمها للأطقم الطبية، وتخصيص 20 سريرا في كل مستشفى لمصابي كورونا من الأطقم الطبية.

وعبر مغردون عبر موقع تويتر، عن دعمهم للجيش الأبيض، وشكرهم لاستمرارهم في أداء عملهم رغم استغلال البعض الأزمات التي يتعرض لها الأطقم الطبية.

وقال أحد المغردون، عبر الهاشتاج: " خدو بالكم من شياطين بلدنا اللى ما صدقوا وبينفخوا فى النار عشان يعملو فتنه... أطباء بلدنا أعظم أطباء وعمرهم ما هيتخلو عن بلدهم".

‏وعلق أخر عبر الهشتاج "كل الدعم لأطباء مصر وأعضاء أطقم التمريض والإداريين في المستشفيات، هم خط الدفاع الأول في معركتنا ضد فيروس الكورونا.. كان هناك في أول الأزمة تضمان تام مع جيش مصر الأبيض والآن علينا دعمهم وتمكينهم.. رحم الله كل شهداء الطب في مصر ووفق الباقين في مواقعهم".

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ونشر أخر صورة لطبيب عبر هشتاج "بطل بجد بعد ما ربنا شفاه من كورونا رايح تانى يشتغل ويعالج المصابين ده بطل حقيقى.. جيش مصر الأبيض".

فيما عرض أخر عبر الهشتاج فيديو للأطباء والمصابين يتلقون الرعاية الصحية الكاملة قائلا "طيب ممكن دقايق من فضلك وبعيدا عن لجان الجماعات الإرهابية وإعلامهم الذي يعمل من الخارج لخدمة أطماعهم السياسية ده تقرير من داخل المستشفيات المصرية ولقاءات مع الأطقم الطبية والمرضى الذين يتم علاجهم.. جيش مصر الأبيض".

وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد حرصت الوزارة على تخصيص دور بكل مستشفي عزل بسعة 20 سريرا لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، مؤكدة أن الوزارة تسعي جاهدة لحماية اطقمها الطبية، خلال مواجهتم لفيروس كورونا المستجد، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء بتوفير أقصي سبل الرعاية للاطقم الطبية.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى إصابة 291 من الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، من بينهم 69 طبيب وطبيبة، لافتة إلي وفاة 11 من الأطقم الطبية وذلك منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات لحماية اطقمها الطبية من الإصابة حيث يتم إجراء تحليل لكافة الأطقم عند دخولهم المستشفى لقيامهم بمهام عملهم، وأيضا عند خروجهم من المستشفى بعد انتهاء عملهم منها بواقع 14 يوم عمل، و14 يوم أجازة، كما يتم إجراء تحليل فورى لمن يظهر عليه أي أعراض أثناء تأدية عمله، حيث قامت الوزارة بتكثيف إجراء التحاليل الدورية لأطقمها الطبية حيث تم إجراء 19 ألف و578 تحليل بالكاشف السريع.