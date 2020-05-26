أخبار مصر | بتكليف من السيسي.. الصحة تبدأ حصر الأطقم الطبية المحالة للمعاش لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بتكليف من السيسي.. الصحة تبدأ حصر الأطقم الطبية المحالة للمعاش لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، قررت وزارة الصحة والسكان إرسال خطاب إلى كل الجهات والقطاعات التابعة لها بتحديد الأعداد المطلوبة من "الأطباء البشريين، الأسنان، الصيادلة، التمريض العالي، الكيميائيين، فنيي التمريض، الفنيين الصحيين، من المحالين للمعاش حديثًا منذ عام فأقل أو أقل من عامين.

وطالبت الوزارة من "الهيئة العامة للتأمين الصحي، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، هيئة الإسعاف المصرية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، الأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بموافاتها ببيانات أعداد الفئات المشار إليها، وفق نموذج استرشادي، وذلك لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت فتح تحقيق عاجل وفوري فى واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفي المنيرة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير.