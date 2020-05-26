أخبار مصر | وزير الأوقاف يتلقى رسالة تهنئة من أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يتلقى رسالة تهنئة من أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رسالة تهنئة بعيد الفطر المبارك من الدكتور عبد السلام داود العبادي أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، معربًا فيها عن أطيب تمنياته وخالص دعواته أن يتقبل الله الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائه من النار، متضرعًا إلى الله (عز وجل) أن يرفع عن الإنسانية جمعاء هذا الوباء، ويقينا شره، إنه سميع مجيب الدعاء.

الأزهر يدعو شعوب القارة السمراء إلى التكاتف لمكافحة كورونا والإرهاب

هنأ الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، أبناء القارة السمراء بمناسبة الذكرى الـ ٥٧ ليوم أفريقيا، والذي يأتي كل عام في الخامس والعشرين من مايو، تخليدًا لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963، التي تغير اسمها في عام 2002 إلى الاتحاد الأفريقي.

وأكد الأزهر التزامه الكامل بدوره الريادي والتوعوي والإغاثي ونشر الإسلام الوسطي داخل القارة السمراء، من خلال استقباله آلاف الطلاب الوافدين، وإيفاد القوافل الدينية والطبية والتعليمية، التي تستهدف سد الاحتياجات الأساسية لأبناء قارتنا الأفريقية، داعيًا المولى عز وجل أن تزول جائحة كورونا عن أفريقيا والعالم وتعود الحياة إلى طبيعتها.

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ودعا الأزهر الشرف شعوب القارة الأفريقية في هذه المناسبة إلى التكاتف لمكافحة وباء كورونا الذي اجتاح العالم، واحتواء النزاعات والصراعات داخل القارة، والتخلص من الحروب الأهلية والطائفية والاٍرهاب، حتى تتحرر أفريقيا من كل ما يعيق تقدمها واستقرارها ويهدد صحتها وأمنها.

الأزهر يدين التفجير الإرهابي بالصومال

أدان الأزهر الشريف التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الأحد، في مدينة بيداوة شمالي غرب مقديشو، وذلك خلال الاحتفالات بعيد الفطر، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين.

واكد الأزهر الشريف أن هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين وتروع الآمنين، خاصة أثناء الاحتفال بالعيد تدل على تجرد مرتكبيها من كل مظاهر الرحمة والإنسانية، وتتنافى مع تعاليم كل الشرائع الدينية، مطالبًا المجتمع الدولي بحشد كل الجهود من أجل القضاء على عصابات الإرهاب، لينعم العالم بالسلام والأمان.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى الصومال، قيادة وحكومًة وشعبًا، وإلى أهالي الضحايا وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.