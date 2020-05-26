شكرا لقرائتكم خبر عن فض فرح شعبى بالطالبية في الجيزة واصطحاب المسئول عنه لقسم الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم شن حملات خلال عيد الفطر المبارك ساهمت بشكل كبير في الحد من التجمعات وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، وذلك استكمالآ للمجهودات التي تنفذها محافظة الجيزة لمواجهه تفشي فيروس كورونا ومراقبة تنفيذ القرارات الاحترازية.

وأشار راشد إلى أنه تم غلق وتشميع أكثر من 50 محلا ومنشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المقررة خلال أجازة عيد الفطر .

وأكد راشد أنه تنفيذآ لقرار حظر أقامة الملاهي الشعبية فقد تم رفع ملاهي شعبية ومستلزماتها من العاب وغيرها بمراكز أوسيم واطفيح وأحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والوراق مع أتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما أشار محافظ الجيزة أنه تم غلق وتشميع 5 ملاعب خاصة لكرة قدم يتم تأجيرها بالمخالفة بأحياء شمال الجيزة والطالبية والهرم وبولاق مع أخلاء الملاعب من كل المتواجدين بها و اتخاذ الأجراءات القانونية حيال المسئولين عن تلك الملاعب لعدم الألتزام بالأجراءات الوقائية لمواجهه فيروس كورونا.

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وفي نفس الأطار أشار راشد إلى أن حي الطالبية قد شهد إتخاذ أجراء رادع حيث تم فض فرح شعبي وأصطحاب المسئول عنه لقسم شرطة الطالبية لإتخاذ الأجراء القانوني حياله حيث تلقت محافظة الجيزة شكوي من المواطنين بشأن وجود أنعقاد لفرح شعبي بشارع عثمان نعمان بالثلاثيني بالطالبية وتم التوجيه علي الفور الي الحي المختص بفض الفرح حيث تم إخلاءه بالكامل مع مصادرة الكراسي والترابيزات والدي جي والسماعات وكافة المستلزمات وإتخاذ الأجراء القانوني مع المخالفين.

كما تم رش وتطهير وتعقيم الشارع عقب أخلاء وفض الفرح حفاظآ علي سلامه المواطنين لمجابهه فيروس كورونا.

وفي نفس الأطار شدد محافظ الجيزة علي رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بمتابعة دورية لمدى إلتزام أصحاب المحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق بدءاً من الساعة الخامسة مساءا وحتى السادسة صباح اليوم التالي وذلك تنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة للحد من التجمعات ولمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.