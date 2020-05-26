شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جون هوبكنز :تراجع معدل الوفيات اليومى فى الولايات المتحدة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة جونز هوبكنز، عن تسجيل 19269 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليصل الإجمالي إلى 1662768، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 532 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إلى 98 ألفا و218 إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة فى هذا البلد، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الفضائية اليوم الثلاثاء، والتى تعتبر مرجعا فى تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، أن إجمالى عدد المصابين بوباء كوفيد-19 فى الولايات المتحدة، ارتفع إلى مليون و662 ألفا و375 مصابا.

ويؤكد الرقم الجديد، مسار تراجع الوفيات فى الدولة الأكثر تأثرا بالفيروس، إذ كانت الولايات المتحدة قد سجلت أمس الأول 638 وفاة.

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وتواصل أرقام الوفيات تراجعها، بعد أسابيع من وفيات يومية تقترب من الألفين، فى وقت يحتدم الجدل بشأن وتيرة إنهاء إجراءات العزل فى عدد من الولايات.

يذكر أن، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كان قد حذر فى وقت سابق من أنه قد ينقل مقر انعقاد المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى المقرر فى أغسطس القادم من ولاية نورث كارولاينا، إذا فرضت الولاية قيود التباعد الاجتماعى على التجمعات.