كورونا يفتح باب القبر لـ3 أشقاء بالشرقية.. تفاصيل القصة كاملة "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واقعة مأساوية تضاف إلى أرشيف ضحايا وباء كوفيد 19، وهى وفاة 3 أشقاء بفيروس كورونا، وعزل 80 مخالطا بينهم سائق نائب مركز أبو كبير، محافظة الشرقية، توفى الأشقاء خلال 5 أيام بسبب الفيروس الخبيث، ورغم هذا الحادث المأساوى إلا أن المخاوف الأكبر الآن تتمثل فى حالة الرعب التى تعيشها القرية خوفا من انتقال العدوى لهم. الفيديو التالى يرصد تفاصيل تلك القصة المأساوية وكيف حدثت. Advertisements

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