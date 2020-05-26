شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبى ومليشيات الوفاق في محاور القتال بطرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الليبى والميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، في عدد من محاور القتال في ضواحي العاصمة طرابلس.

وأكدت مصادر عسكرية ليبية لـ"الخليج 365" اندلاع اشتباكات عنيفة في محاور عين زارة والنقلية وكوبرى المطار والرملة.

وأشارت المصادر إلى خوض قوات اللواء 73 مشاة التابع للجيش الليبى اشتباكات عنيفة في محاور الأحياء البرية والكزيرما وكوبرى طريق المطار.

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كان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، قد أكد أن العدو فسر تصريحات القيادة العامة بإعادة التموضع بأنه تراجع، موضحاً التدخل التركي أطال أمد الأزمة في ليبيا، كما أن إرسال تركيا للإرهابيين إلى ليبيا يهدد الأمن القومي لدول المنطقة بشكل مباشر.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، في تصريحات تليفزيونية، أن الانسحاب التكتيكي في بعض المحاور كان بهدف استدراج الميليشيات، ونحن نعمل كمؤسسة عسكرية وطنية محترفة وهذا يعكر صفو العدو لذلك يعمل على تشويهه.

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، منحنا فرصا عديدة لوقف إطلاق النار لكن العدو استغل ذلك بدعم تركي ولكن استعدنا زمام المبادرة، واليوم حققنا تقدما كبير في أحد المحاور المهمة في جنوب طرابلس.