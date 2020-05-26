شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطب العلاجي بوزارة الصحة: 320 مستشفى تدخل الخدمة تباعا لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إنه تم تفعيل 20 مستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن آخر معلومات وصلت إلى وزارة الصحة تؤكد وجود 600 سرير خالى، و300 سرير عناية مركزة.

وأضاف رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة ، في تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن هناك 320 مستشفى يدخلون الخدمة تباعا خلال هذه الأيام لاستقبال المرضى حيث يقومون بالفحص والتشخيص وإجراء جميع الفحوصات ومعالجة الحالات المتوسطة .

وتابع رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة: بالنسبة لعدد الأسرة وكمنظومة صحية لا يوجد أي أزمة على الإطلاق، موضحا أن عدد الإصابات بكورونا من جانب الأطقم الطبية مستشفيات العزل وصل إلى 291 إصابة وهناك 11 حالة وفاة .

وفى وقت سابق قال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه بدأ في التحقيقات فى واقعة وفاة الثلاث أشقاء الذين توفوا متأثرين بفيروس كورونا بقرية الرحمانية مركز أبو كبير محافظة الشرقية وأكد أن جثامين الأشقاء الثلاثة خرجوا من المستشفى بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

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وأضاف ل " الخليج 365 " أن الصحة لا تقوم بدفن المتوفين ولكن تقوم بعمليات تطهير وعلاج المواطنين وتقوم بحصر المخالطين ومتابعتهم عن كثب وأن الصحة غير مسئولة عن إقامة الأهالى سرادق عزاء من عدمه للمتوفى عقب دفن الجثمان.

وأوضح مسعود أن التحقيقات كشفت أن المواطن فريد الهادي المتوفى الأول من الاشقاء الثلاثة من قرية الرحمانية توفي يوم الخميس الماضى بمستشفى الحميات بالزقازيق وحضر تغسيله وتكفينه دكتور من قسم الوقائي بالإدارة الصحية بالزقازيق وتم وضعه بعد التكفين فى كيس اسود مرشوش ومعقم بالكلور وتم وضعه فى صندوق خشب وحمله الى سيارة الإسعاف لنقله الى المدافن لافتا أنه يكون عند المدافن أطباء من الصحة لمتابعة المخالطين.