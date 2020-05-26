شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدمت وزارة الصحة للأطباء؟.. كشف حساب بالأرقام "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الجدل المثار حول تقديم الرعاية للأطقم الطبية، أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد فى بيان رسمى الموقف الخاص برعاية الأطباء وأعداد المصابين والوفيات من الجيش الأبيض، وأوجه الدعم المخصصة لهم منذ بداية أزمة كورونا.

وذكر بيان الوزارة مجموعة من الأرقام والمعلومات الخاصة بأوجه الرعاية الطبية للأطباء من مستلزمات وتحاليل، والقرارات السابقة التى اتخذتها الوزارة بتوجيهات رئاسية منذ بداية أزمة كورونا، الفيديو التالى يرصد تلك الأرقام والمعلومات بالتفاصيل.