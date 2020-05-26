أخبار مصر | مصر وأسبانيا تبحثان إمكانية عودة النشاط السياحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر مصر وأسبانيا تبحثان إمكانية عودة النشاط السياحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيا مع وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الأسبانية ماريا رايس ماروتو الليرا (María Reyes Maroto Illera).

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والاستعدادات والإجراءات الاحترازية في كلا الدولتين لاستقبال الزائرين، في ظل إعلان أسبانيا استعدادها لاستقبال السياحة الخارجية من بعض دول العالم مع بداية شهر يوليو.

وخلال الاتصال ناقش الوزيران إستئناف النشاط السياحي بين البلدين في ظل الإجراءات الوقائية المتبعة وضوابط السلامة الصحية المعتمدة من الجانبين لضمان سلامة صحة السائحين والعاملين بالقطاع في البلدين بعد عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة. كما بحثا سبل تبادل اجندة المناسبات السياحية والاستفادة من الخبرات الأسبانية في مجال سياحة المدن والترويج للمنتجات والمقاصد السياحية المصرية فى هذا المجال.

كما اتفق الوزيران على تجديد وتطوير اتفاقية التعاون المشتركة في مجال السياحة بين البلدين والتي تم توقيعها عام 2001، بحيث تتناول تعزيز التكامل في المجال السياحي وكذلك إبرام اتفاقيات ثنائية بين البلدين ذات ضوابط صارمة للحفاظ على سلامة صحة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، وذلك بعد عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة. فقد زار مصر 100.000 سائح اسبانيا عام 2019.

يأتي هذا الاتصال مع وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، ومن قبله مع وزير السياحة اليوناني على خلفية إعلان عدد من الدول الأوروبية عن قرب إستئناف الأنشطة السياحية اعتبارا من شهر يونيويوليو.

اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.