أخبار مصر | تشميع أكثر من 50 منشأة تجارية ومحل لاختراق الحظر بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر تشميع أكثر من 50 منشأة تجارية ومحل لاختراق الحظر بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم شن حملات خلال عيد الفطر المبارك، ساهمت بشكل كبير في الحد من التجمعات وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار راشد، إلى أنه تم غلق وتشميع أكثر من 50 محل ومنشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المقررة خلال إجازة عيد الفطر.

وأكد راشد أنه تنفيذآ لقرار حظر أقامة الملاهي الشعبية، فقد تم رفع ملاهي شعبيه ومستلزماتها من العاب وغيرها بمراكز أوسيم واطفيح وأحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والوراق مع أتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أشار محافظ الجيزة، أنه تم غلق وتشميع 5 ملاعب خاصه لكره قدم يتم تأجيرها بالمخالفة بأحياء شمال الجيزة والطالبية والهرم وبولاق مع إخلاء الملاعب من كل المتواجدين بها واتخاذ الأجراءات القانونية حيال المسئولين عن تلك الملاعب لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

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وفي نفس الإطار أشار راشد، أن حي الطالبية شهد اتخاذ إجراء رادع حيث تم فض فرح شعبي واصطحاب المسئول عنه لقسم شرطة الطالبية، لاتخاذ الأجراء القانوني حياله حيث تلقت محافظة الجيزة شكوي من المواطنين بشأن وجود انعقاد لفرح شعبي بشارع عثمان نعمان بالثلاثيني بالطالبية وتم التوجيه علي الفور إلي الحي المختص بفض الفرح، حيث تم إخلاءه بالكامل مع مصادرة الكراسي والترابيزات والدي جي والسماعات وكافة المستلزمات وإتخاذ الإجراء القانوني مع المخالفين.

كما تم رش وتطهير وتعقيم الشارع عقب أخلاء وفض الفرح حفاظآ علي سلامه المواطنين لمجابهة فيروس كورونا.

وفي نفس الإطار شدد محافظ الجيزة علي رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بمتابعة دورية لمدى إلتزام أصحاب المحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق بدءاً من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي، وذلك تنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة للحد من التجمعات ولمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.