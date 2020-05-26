أخبار مصر | حملات تطهير وتعقيم مكثفة بأحياء القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر حملات تطهير وتعقيم مكثفة بأحياء القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الأجهزة التنفيذية بحى الزاوية الحمراء، بحملة مكبرة بالتعاون مع فرع هيئة النظافة بالحى، لرفع كفاءة النظافة بالحى مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة المخلفات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الاحياء، وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات خلال أيام عيد الفطر المبارك وإستغلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية فى العيد فى تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع، كإجراء احترازى ووقائى مع القيام بحملات تعقيم موسعة بالمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق بصفة يومية صباحًا ومساءً.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى حلوان بحملة نظافة وتطهير بطريق كورنيش كفر العلو ومنطقة المساكن الإقتصادية وشارع عاطف البرقوقي وشارع أحمد بدوي والشارع الغربي وشارع مصطفي فهمي والشوارع الجانبية، كما إستهدفت الحملات المسائية مناطق شرق ووسط حلوان.

وفى حى البساتين تم رفع كفاءة النظافة ووضع صناديق جديدة لجمع القمامة في شوارع البحث الجنائي وفلسطين والميثاق أمام مساكن الاوقاف بمنطقة بير ام سلطان والعروبة بالمعادي الجديدة، كما تم تجريد ورفع الأتربة من طريق الاتوستراد والطريق الدائري .

محافظ القاهرة يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بأحياء العاصمة

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، كورنيش النيل والحديقة الدولية وعدد من أحياء العاصمة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال اول أيام عيد الفطر المبارك والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

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وأشاد محافظ القاهرة خلال الجولة بوعى المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التى تهدف للحفاظ على صحتهم.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالبعد عن التجمعات عند زيارة المقابر خلال إجازة العيد ومراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم وعدم التواجد لفترات طويلة حرصًا على صحتهم.

وطالب محافظ القاهرة، المواطنين عند التوجه للمقابر بمراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم وعدم التواجد لفترات طويلة حرصًا على صحتهم .

وفي سياق أخر، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن جميع المخابز تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات.

وطالب محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفي، الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة، لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع.

وشدد محافظ القاهرة على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين، لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.