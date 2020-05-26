أخبار مصر | القوى العاملة: استرداد جواز سفر مصري احتجزه كفيله ببيروت

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: استرداد جواز سفر مصري احتجزه كفيله ببيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان ، في تسليم مواطن مصري جواز سفره المحتجز لدي كفيلة، ورفض توقيع المواطن علي إيصال أمانه.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالعاصمة بيروت بتعريف الجالية المصرية بمواقع العمل بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.

وقام الملحق العمالي شرين عبد الجواد على الفور بالتواصل مع صاحب العمل والتأكيد عليه أن هذا الإجراء مخالف للقانون ، وتم التفاوض معه ، وبالفعل استجاب وسلم المواطن المصرى "أ.ج.م" جواز سفره.

وقام المواطن بتوجيه الشكر لوزير القوى العاملة على جهود الملحق العمالى والسفارة في هذا الخصوص.

وتناشد وزارة القوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالى ببيروت العمال بعدم التوقيع على إيصالات أمانة أو شيكات على بياض، موضحة أن ذلك يضعف من موقف العامل التفاوضى عند حدوث مشكلة مع صاحب العمل. القوي العاملة: 50 ألف عامل صرفوا 25 مليون جنيه منحة الرئيس بكفر الشيخ وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوي العاملة بكفر الشيخ، قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة من خلال منافذ البنك الزراعي المصري ، ومكاتب البريد، حيث تم الصرف لـ 50 ألفا و87 عاملا غير منتظم، وذلك في الفترة من 13 حتى 30 أبريل بإجمالي 25 مليونا و43 ألفا و 500 جنيه. Advertisements

تلقي وزير القوي العاملة تقريراً بذلك من وكيل الوزارة مدير المديرية أحمد نظمى أشار فيه إلي أن المديرية قامت خلال شهر أبريل الماضي بعمل حملات تفتيشية من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية ، وذلك بالتفتيش على 180 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص. اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.