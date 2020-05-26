أخبار مصر | القوى العاملة: 11 ألفا صرفوا 5 ملايين جنيه منحة العمالة بدمياط

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: 11 ألفا صرفوا 5 ملايين جنيه منحة العمالة بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن مديرية القوي العاملة بدمياط قامت، بمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، والتي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف علي 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.

وأضاف الوزير، وفقا لبيان صحفى، أن ما تم صرفه لهذه الفئة بدمياط، بلغ 5 ملايين 656 الف جنيه لـ 11 ألفا و313 مستحقا، وذلك خلال الفترة من 13 إلي 16 أبريل ومن 26 إلي 30 من نفس الشهر.