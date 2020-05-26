أخبار مصر | القوى العاملة: 11 ألفا صرفوا 5 ملايين جنيه منحة العمالة بدمياط

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: 11 ألفا صرفوا 5 ملايين جنيه منحة العمالة بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن مديرية القوي العاملة بدمياط قامت، بمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، والتي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف علي 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.
وأضاف الوزير، وفقا لبيان صحفى، أن ما تم صرفه لهذه الفئة بدمياط، بلغ 5 ملايين 656 الف جنيه لـ 11 ألفا و313 مستحقا، وذلك خلال الفترة من 13 إلي 16 أبريل ومن 26 إلي 30 من نفس الشهر.
وقال سعفان: إنه تم تعيين 142 شابا، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوي العاملة بدمياط، كما بلغ عدد المسجلين لدى المكاتب في هذه الفترة 54 شابا.
وأوضحت منى علي الأطروشي مدير المديرية في تقريرها، أن المديرية تابعت أيضا صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوي العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 1071 عاملا بقيمة إجمالية 553 الف و 500 جنيه، وذلك خلال الفترة من 4 أبريل وحتي 4 مايو الجارى.
وأضافت مديرة المديرية، أنه تم عمل حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالى ومكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 260 منشأة، وذلك لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.
القوي العاملة: 50 ألف عامل صرفوا 25 مليون جنيه منحة الرئيس بكفر الشيخ
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوي العاملة بكفر الشيخ، قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة من خلال منافذ البنك الزراعي المصري، ومكاتب البريد، حيث تم الصرف لـ 50 ألفا و87 عاملا غير منتظم، وذلك في الفترة من 13 حتى 30 أبريل بإجمالي 25 مليونا و43 ألفا و 500 جنيه.
تلقي وزير القوي العاملة تقريراً بذلك من وكيل الوزارة مدير المديرية أحمد نظمى أشار فيه إلي أن المديرية قامت خلال شهر أبريل الماضي بعمل حملات تفتيشية من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية ، وذلك بالتفتيش على 180 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.