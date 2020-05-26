أخبار مصر | أصحاب الأصابع الطويلة.. دراسة تفجر مفاجأة وتكشف "ميزة بيولوجية" تحمى من كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر أصحاب الأصابع الطويلة.. دراسة تفجر مفاجأة وتكشف "ميزة بيولوجية" تحمى من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل البروفيسور جون مانينج خبير البيولوجيا التطورية في جامعة سوانسي، في بحث جديد له، إلى الذكور المعرضين لارتفاع معدل هرمون التستوستيرون قبل الولادة يولدون بأصابع يد طويلة.

وحسب ما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، قال جون مانينج: قد ينتج هذا الهرمون أكثر من مركب يسمى "أيه سي أى-2"، والذي يساعد الجسم على محاربة فيروس كورونا المستجد.

وتابع مانينج: الرجال الذي يعانون ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون قبل الولادة، يولدون بأصابع يد طويلة ويمتلكون مستوى أعلى من مركب أيه سي أى-2 وهذا المركب لدية فعالية كبيرة لمقاومة فيروس كورونا، معقبا "توصلنا لنتائج تكشف أن الرجالَ ذوي الأصابع الطويلة سيعانون أعراضا خفيفة ويمكنهم الاستمرار في عملهم".

وأوضح مانينج، أن هرمون التستوستيرون يعطِي الرجال ذوي الأصابع الطويلة في أستراليا ونيوزيلندا والنمسا ودول شرق آسيا، ميزة بيولوجية، أما الرجالُ في إنجلترا وويلز، ذوو الأصابع الأقصر فهم معرضون لخطر الوفاة بنسبة 56%.