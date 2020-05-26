أخبار مصر | أصحاب الأصابع الطويلة.. دراسة تفجر مفاجأة وتكشف "ميزة بيولوجية" تحمى من كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر أصحاب الأصابع الطويلة.. دراسة تفجر مفاجأة وتكشف "ميزة بيولوجية" تحمى من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توصل البروفيسور جون مانينج خبير البيولوجيا التطورية في جامعة سوانسي، في بحث جديد له، إلى الذكور المعرضين لارتفاع معدل هرمون التستوستيرون قبل الولادة يولدون بأصابع يد طويلة.
وحسب ما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، قال جون مانينج: قد ينتج هذا الهرمون أكثر من مركب يسمى "أيه سي أى-2"، والذي يساعد الجسم على محاربة فيروس كورونا المستجد.
وتابع مانينج: الرجال الذي يعانون ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون قبل الولادة، يولدون بأصابع يد طويلة ويمتلكون مستوى أعلى من مركب أيه سي أى-2 وهذا المركب لدية فعالية كبيرة لمقاومة فيروس كورونا، معقبا "توصلنا لنتائج تكشف أن الرجالَ ذوي الأصابع الطويلة سيعانون أعراضا خفيفة ويمكنهم الاستمرار في عملهم".
وأوضح مانينج، أن هرمون التستوستيرون يعطِي الرجال ذوي الأصابع الطويلة في أستراليا ونيوزيلندا والنمسا ودول شرق آسيا، ميزة بيولوجية، أما الرجالُ في إنجلترا وويلز، ذوو الأصابع الأقصر فهم معرضون لخطر الوفاة بنسبة 56%.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.
وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.