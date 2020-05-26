شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه برفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع والميادين خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية على مدار أيام عيد الفطر المبارك، مُستغلين فترة الحظر وعدم تواجد المواطنين بالشوارع في رفع تراكمات القمامة والسفوح من على جانبي الطريق والأرصفة وتهيئة بيئة صحية خالية من الأمراض، حيث تم غسيل الأرصفة والأشجار وري المتنزهات للارتقاء بالشكل الحضاري أمام المواطنين والزائرين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم وضع خطة شاملة للنظافة والتطهير والتعقيم للشوارع، والمنشآت العامة والخدمية وواجهات المنازل والمرافق العامة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة، والتي تم تعميمها على جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وبيئة صحية خالية من الأمراض بنطاق المحافظة.

من جانبها، قامت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين، فضلا عن أعمال صيانة أعمدة وغسيل التلتوارات والأشجار وري المنتزهات ورفع كافة القمامة من الصناديق بجميع شوارع المدن، بالإضافة إلى تكثيف حملات التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وظهور المدن بالشكل اللائق.

وأكد المحافظ استمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم ورفع كفاءة الإنارة بصفة دورية مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة.

حملات نظافة ورفع تراكمات القمامة من شوارع وميادين الشرقية

حملات نظافة ورفع تراكمات القمامة من شوارع وميادين الشرقية

حملات نظافة ورفع تراكمات القمامة من شوارع وميادين الشرقية