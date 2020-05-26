شكرا لقرائتكم خبر عن «تكبيرات وهدايا للأطفال».. شباب كفر الدوار يحتفلون بالعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل شباب كفر الدوار بالعيد بتسيير سيارة تحمل مكبرات صوت وتذيع تكبيرات العيد والأغاني الخاصة بالأعياد، وقاموا بتوزيع بالهدايا والبالونات على الأطفال في شوارع المدينة.

وقال هيثم السيد عبدالعزيز، رئيس جمعية صوت كفر الدوار، إن الفكرة طرحها أعضاء الجمعية لمحاولة إدخال جو من البهجة على الأطفال والأهالى في العيد، خصوصًا مع التزام معظم الأهالي لمنازلهم في ظل أجواء فيروس كورونا.

وأضاف «عبدالعزيز» أن السيارة تم تجهيزها بمكبرات للصوت وسارت في شوارع المدينة تذيع تكبيرات العيد وكذلك الأغاني الخاصة بالأعياد، برفقة شباب الجمعية والذين قاموا بتوزيع الهدايا على الأطفال في الشوارع، وكذلك المواطنين في المنازل في الأدوار الأرضية من خلال النوافذ.

وأكد أن الهدايا تم وضعها داخل أكياس وأن شباب الجمعية كانوا حريصين على تعقيمها أثناء وضعها في أكياس، والتزام أفراد المجموعة التي تقوم بالتوزيع بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء توزيع الهدايا على الأطفال.

جميعة صوت كفر الدوار توزع هدايا وبلالين علي الأطفال

جميعة صوت كفر الدوار توزع هدايا وبلالين علي الأطفال

جميعة صوت كفر الدوار توزع هدايا وبلالين علي الأطفال

جميعة صوت كفر الدوار توزع هدايا وبلالين علي الأطفال