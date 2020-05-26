شكرا لقرائتكم خبر عن «البنك المركزي»: المصريون سحبوا 9 مليارات جنيه من ماكينات الصرف الآلي خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري عن أن المصريين قاموا بسحب نحو 9 مليارات جنيه من ماكينات الصرف الآلي المتنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الثلاثاء، إن هذه المبالغ تم سحبها خلال 4 ايام فقط من الجمعة الماضية وحتى أمس الاثنين.
وأكد المصدر التشديد على البنوك بضرورة تغذية ماكينات الصرف بالنقود لتلبية إحتياجات المواطنين من السيولة، مع الالتزام بتعليمات التعقيم المستمر للماكينات وفروع البنوك الالكترونية.
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