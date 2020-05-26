شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بكورونا.. محافظ الدقهلية للمواطنين: لا تنزلوا الشارع إلا للضرورة القصوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، جموع المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وعدم النزول إلى الشارع إلا في حالات الضرورة القصوى، والوقوف صفاً واحداً مع الأجهزة التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد أيام من إصابة المحافظ بفيروس كورونا، حيث ظهرت إيجابية المسحات في مساء الاثنين 18 مايو الجاري.

وأشاد المحافظ بوعي أهالي الدقهلية ومدى إدراكهم للمسئولية واستجابتهم للتعليمات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

واكد «مختار» في بيان صحفى تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتزام المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بمراكز ومدن المحافظة بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن خطة الدولة بتطبيق كافة التدابير الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني خلال أيام عيد الفطر المبارك ومتابعة إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية وصالات الألعاب وغلق الحدائق والمتنزهات والمقاهي والكافتيريات.

كما وجه بمتابعة توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة في المواعيد المحددة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

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