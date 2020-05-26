شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تشن حملة مراجعة لإجراءات التعقيم والتطهير بجميع منشآتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت وزارة الطيران المدني حملة جديدة لمراجعة إجراءات التعقيم والتطهير الشاملة التي تتم داخل مواقع العمل المختلفة وكافة المنشآت، وتضمنت أعمال مراجعة أعمال التعقيم جميع المكاتب الإدارية للموقع الرئيسي لشركة الخطوط الجوية التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران.

وتضمنت الإجراءات تعقيم كامل لمبنى الركاب رقم 2، وشمل صالات السفر والوصول واستراحات الدرجة الأولى وصالات الترانزيت والشركات العاملة بالمبنى، بالإضافة إلى منطقة سيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وكاونترات الجوازات، كما تم تطهير الأرضيات والحوائط والمصاعد والمكاتب الإدارية للعاملين، وكذا دورات المياه وبوابات الدخول والخروج وساحات الإنتظار بالمطار.

وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمصر للطيران، إن شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، على أتم الاستعداد لاستئناف حركة الطيران، وعودة الركاب إلى الموانئ المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر لـ«المصري اليوم»، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقًا لتوجيهات الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع، وتعليمات الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، مشيرًا إلى أن شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، طهَّرت خلال فترة تعليق حركة الطيران، جميع المنشآت والأبنية التابعة لها بجميع المطارات التي تعمل بها، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.

واهتم العاملون بالتباعد الاجتماعي فيما بينهم بالمطابخ أو الإدارات، وارتداء الكمامات فضلًا عن إجراءات عمليات التطهير والتعقيم يوميًا، لضمان سلامة وأمان العاملين والأدوات والمنشآت، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم حاليًا، مشيرًا إلى أن شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تعتبر أحد أهم الشركات الوطنية بمجال الطيران المدني المصري، حيث تحظى بخدمات عشرات الشركات المصرية والعربية والإفريقية والعالمية، فضلًا عن حرص عشرات شركات الطيران التي تهبط طائراتها بالمطارات المصرية بالتعاقد معها لتقديم وجباتها الغذائية لأطقم الرحلات والركاب.

وكشف المصدر، أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية قامت مؤخرًا، بتحديث أسطولها من المعدات والأدوات لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الخدمات الجوية، فضلًا على مشاركتها في العديد من المؤتمرات العالمية، مشددا على أن مصر للطيران للخدمات الجوية جاهزة ومستعدة تماما لبدء حركة الطيران.

في السياق، شن الطيار أشرف حافظ، مدير المبنى رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، حملة تطهير وتعقيم موسعة، بصالات السفر والوصول، وتم مراجعة أعمال الصيانه اللآزمة، لجميع الصالات، وذلك تمهيدا لعودة الطيران المدني بمصر للعمل في أي وقت.

وتفقد «حافظ» عربات «اخدم نفسك»، وتم تعقيمها، واستبعاد الهالك منها، حرصًا على الشكل والمظهر العام، تنفيذا لتوجيهات المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والمهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات، وتوجيهات الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.

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كان الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أكد أن الوزارة وشركاتها التابعة مستمرة في تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية وبتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المشددة لضمان أعلى درجات السلامة داخل المطارات وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة ضمن الجسر الجوي المخصص لاعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم.

وكان «منار» قال إن إجراءات التعقيم الشاملة تتم بجميع مواقع العمل بالمطارات والطائرات قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية التي يتم تسييرها بالمطارات، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في عمليات الصيانة داخل جميع المنشآت، وذلك للتأكد من جاهزية واستعداد كافة المطارات المصرية عند اتخاذ القرار لاستئناف الحركة الجوية المنتظمة بعد تمام السيطرة وفرض آليات وضوابط جديدة للتعامل والتعايش مع الوضع الراهن.