شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: صرف 5.6 مليون جنيه لـ11 ألف عامل غير منتظم في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة في دمياط تابعت صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد في المحافظة، التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.

وأضاف الوزير أن ما تم صرفه لهذه الفئة بدمياط، بلغ 5 ملايين 656 ألف جنيه لـ11 ألفا و313 مستحقا، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل، ومن 26 إلى 30 من نفس الشهر.

وقال «سعفان» إنه تم تعيين 142 شابًا، من خلال شهادات القيد «كعب العمل» المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بدمياط، كما بلغ عدد المسجلين لدى المكاتب في هذه الفترة 54 شابًا.

وأوضحت منى على الأطروشي، مدير المديرية، أن المديرية تابعت أيضًا صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وقدرها 500 جنيه، لنحو 1071 عاملا، بقيمة إجمالية 553 ألف و500 جنيه، وذلك خلال الفترة من 4 أبريل وحتى 4 مايو الجاري.

وأضافت مديرة المديرية أنه تم عمل حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالي ومكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ260 منشأة، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.

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