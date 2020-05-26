شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي لـ142 مصريًا عائدًا من الخارج في مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت فترة الحجر الصحي لـ142 راكبًا من المصريين العائدين من الأردن والسودان وجيبوتي وجنوب السودان في مرسى علم، الثلاثاء، بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وقضاء فترة أسبوع في الحجر الصحي بعدد من فنادق مرسى علم.

وقام فريق طبى من الحجر الصحي برئاسة الدكتور إسماعيل خلف، مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر، بتوقيع الكشف الطبي على الركاب المصريين، وطاقم الطائرة العائدين وثبت خلوهم من أي إصابات بكورونا وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا وثبت خلوهم من الفيروس، ومن المقرر تخصيص رحلةً طيران لنقلهم من مرسى علم للقاهرة.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، أن صحة البحر الأحمر خصصت فريق طبى مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفنادق والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحًا ومساءً والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميًا، وذلك طول مدة لإقامة تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.