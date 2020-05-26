شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف ينعى سائق إسعاف توفي متأثرًا بإصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ببالغ الحزن والأسى، وفاة سائق الإسعاف المواطن شعبان عبدالعال محمد عبدالفتاح، 49 سنة، من ناحية سدمنت الجبل بأهناسيا، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد بمستشفى هليوبوليس، وجاءت إصابته أثناء عمله بوحدة الإسعاف بنزلة السمان بمحافظة الجيزة.

وأعرب محافظ بني سويف عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، والذي يمثل عنصر رئيسي من عناصر مواجهة فيروس كورونا، الذين هم في مقدمة الصفوف التي تواجه ذلك المرض بجوار أطباء مصر «جيش مصر الأبيض» والتمريض والإسعاف، باعثا بتحية إعزاز وتقدير لكل مكونات المنظومة التي تقوم بواجبها ورسالتها السامية والمهنية والوطنية بكل تضحية وفداء وإنسانية تجاه المصابين بالفيروس.

كانت نقابة العاملين بهيئة الإسعاف المصرية أعلنت، مساء الاثنين، وفاة السائق بهيئة الإسعاف بفيروس كورونا المستجد، وقالت النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف إن السائق شعبان عبدالعال بوحدة نزلة السمان بالجيزة، توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد عزله عدة أيام داخل مستشفى هليوبوليس بالقاهرة.