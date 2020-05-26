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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يصدر قرارًا بوقف تراخيص البناء بجميع المدن لمدة 6 شهور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قرارًا بوقف أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك بناطق جميع مدن المحافظة، ولمدة 6 شهور.
وتضمَّن القرار إلزام جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار وعدم مخالفته، محذرًا من التراخي أو التهاون.
يأتي القرار بعد ساعات من صدور قرار رئيس الوزراء بحظر البناء داخل مدن عواصم المحافظات.
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