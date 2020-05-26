شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف: 5 آلاف جنيه مكافأة شهرية للأطباء العاملين بمستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، قرار بصرف مكافأة شهرية من الصناديق الخاصة بالجامعة قدرها 5 آلاف جنيها لكل طبيب، و3 آلاف جنيه لكل ممرض، وألفان جنيها للعامل، من العاملين بالعزل الصحي بالمستشفى الجامعي والمدينة الجامعية، تقديرًا من الجامعة للجهود غير العادية من العاملين بالقطاع الطبي في مواجهة جائحة كورونا.

كان رئيس جامعة بني سويف أصدر قرارا، الثلاثاء، بتخصيص قسم الأمراض الصدرية بالدور السابع بالمستشفى الجامعي بكامل أسرة الرعاية وأسرة القسم لعزل وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد المحتاجين للرعاية المركزة أو ذوي الحالات الإكلينيكية المتوسطة التي تحتاج لدخول المستشفى، وذلك طبقا لبروتوكولات العلاج المعتمدة علميًا، ويشرف على العمل أعضاء هيئة التدريس بقسم الأمراض الصدرية.

وأصدر رئيس الجامعة قرارًا بتخصص الرعاية المركزة الجراحية بالاستقبال لعزل وعلاج مرضى اشتباه فيروس كورونا المستجد تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم رعاية الحالات الحرجة ويقوم قسم الباثولوجيا الإكلينيكي بعمل التحاليل اللازمة للمرضى وأعضاء الفريق الطبي طبقا للبروتوكولات العلاجية وقواعد مكافحة العدوى، وقيام قسم الباثولوجيا الإكلينيكي بعمل التحاليل اللازمة للمرضى وأعضاء الفريق الطبي طبقا للبروتوكولات العلاجية وقواعد مكافحة العدوى.