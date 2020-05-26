شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تدعو لعدم تداول أي معلومات عن المرضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إن من حق المريض أن يتم الحفاظ على خصوصية وسرية معلوماته وبياناته الطبية والاجتماعية، بحيث لا يطّلع عليها إلا من له علاقة مباشرة بعلاجه أو من أجل المراجعة الطبية وتحسين الأداء والجودة.

وأوضح في بيان، الثلاثاء، أنه يتطلب الإفصاح عن أي معلومات خاصة بالمريض الموافقة الخطية، إلا في حالة تعرض حياته لخطر وشيك، بحسب الإجراءات القانونية المعمول بها كعدم الأهلية القانونية (أقل من 18سنة)، أو في حالة الأمراض المعدية المُبلّغ عنها.

وتابع أن قانون حقوق المريض لعام 1966 يوفر حماية لحقوق المرضى أثناء تلقيهم للرعاية الطبية، مضيفًا أن الحق في تلقي العلاج الطبي مكفول للجميع بالقانون ولا يحق للفريق الطبي ولا للطبيب الذي يقدم العلاج التميز بين المرضى على أساس الدين، العرق، الجنس، المنشأ.

وأشار فتحي عثمان، مدير مكتب التثقيف، إلى أن تعليمات مدير مديرية الصحة إلى عدم تداول أي بيانات تؤدي إلى الضرر أو التشهير بسمعة وكرامة المرضى، مؤكدًا على ضمان كرامة المريض في جميع مراحل العلاج الطبي، مشددًا على عدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالتعليمات الوقائية وأن العزل الذاتي مسؤولية وهدف المرحلة الراهنة لكل مواطن لحماية نفسه وأسرته ووطنه.