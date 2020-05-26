شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس»: تخصيص مبنى بالمستشفى العام لعزل مصابي فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور فيصل جودة، وكيل وزاره الصحة بالسويس، جولة تفقدية بالمبنى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا في المستشفى العام، رافقه خلالها الدكتور آسر البنا، مدير عام الشؤون الوقائية بالمديرية، لمتابعة آخر تجهيزات المبنى ومدى استعداده لاستقبال حالات العزل.

ووقف «جودة» على مدى جاهزيه استقبال قسم الباطنة لفرز الحالات المشتبه بها حرصاً على تجهيز المبنى وفقاً لمعايير الجودة وطبقاً لشروط مكافحة العدوى العالمية.

يأتى ذلك بعد قرار وزاره الصحة بفتح المستشفيات العامة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، ضمن 320 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وتم تحديد مبنى منفصل داخل المستشفى العام بالسويس لاستقبال تلك الحالات وتشخيصها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وفقاً لتعريف الحالة لتخفيف الضغط على مستشفيات الحميات والصدر.

الدكتور فيصل جودة وكيل وزاره الصحة بالسويس يتفقد مبنى العزل المخصص بالمستشفى العام