شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «عزل العجمي»: ارتفاع نسبة الشفاء إلى 71%.. وخروج 10 حالات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى المركزى لعزل مصابي فيروس كورونا في الإسكندرية، ارتفاع نسبة الشفاء بين المصابين إلى نحو ٧١.٣% من إجمالي الحالات منذ تحويل المستشفى إلى عزل وحتى الآن، مشيرة إلى أن هذا «يعد معدلًا كبيرًا تزامنًا مع الخدمة الطبية المتميزة».

وقالت «ميرفت»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبى قير شرق الإسكندرية ارتفع إلى ٤٢٩ حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الأولى والمهمة للفيروس وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأوضحت أنه جرى تحويل 7 حالات جدد، الثلاثاء، مشيرة إلى أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبو قير تعافت بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتها الصحية مستقرة، وتتطلب فترة نقاهة بسيطة فقط، لذلك يتم تحويلها إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعي.

وقالت «السيد» إنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافي، وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتباره متعافياً .

وأضافت مدير المستشفى أنه تم تعافي 10 حالات جديدة من المحجوزين بمستشفى عزل العجمى، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 161 حالة، كما تم تحويل حالتين إلى العزل المنزلي.

وأشارت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث يضم 200 سرير عناية مركزة، و60 جهاز تنفس صناعى ثابت، و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى يضم 53 طبيبًا و60 من هيئة التمريض.

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