محافظ القاهرة: لا توجد شكاوى من نقص الخبز بالعاصمة خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن مخابز المحافظة تعمل بكامل طاقتها مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين.

وأشار عبدالعال، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى عدم ورود شكاوى من نقص الخبز بأي حى من أحياء العاصمة مع توافر أرصدة كافية من الدقيق، واسطوانات البوتاجاز والوقود لتلبية احتياجات المواطنين .

وشدد محافظ القاهرة، على أن الحملات التي تقوم بها مديرية التموين بالتنسيق مع مديرية الصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين، مستمرة طوال أجازة العيد لتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولإحكام الرقابة على الأسواق ومنع أي مظاهر لاستغلال المواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.