عودة الأمطار وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس المعتدل حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أن طقس غد الأربعاء، معتدل على الوجه البحري والقاهرة خلال ساعات النهار، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

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وأشارت إلى أن التغير في حالة الطقس، يعود للانخفاض في طبقات الجو العليا، ما يعمل على انخفاض الحرارة بشكل أكبر؛ ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والرياح معتدلة وتنشط على جنوب سيناء.

ولفتت إلى أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية بنسبة 20% تقريبا.