من السبت.. 6 أماكن لا تدخلها بدون كمامة: منع وغرامات فورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تبدأ بعض الجهات، السبت المقبل، تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، ولمدة 15 يوماً.

وألزم قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ11، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.

ونص القرار، في مادته الـ14، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد مصدر بهيئة السكة الحديد، أنه سيتم تطبيق قرار رئيس الوزراء، بشأن ارتداء الكمامة إجباريا. وقال لمصراوي: لن يتم السماح بركوب القطارات إلا بعد ارتداء الكمامة.

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وقال مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو إنه سيتم منع دخول المواطنين إلى محطات المترو بدون ارتداء الكمامة، إضافة لتطبيق غرامة فورية على من لا يرتديها طوال الرحلة.

وتستأنف حركة المواصلات والنقل العام السبت المقبل، بعد توقفها خلال أسبوع، اعتباراً من 30 مايو ولمدة 15 يوماً، من الساعة ٨ مساءً وحتى الساعة ٦ صباحًا.

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