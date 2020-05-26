بالشروط والتفاصيل.. التنمية المحلية تعلن حاجتها لشغل 54 وظيفية قيادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أعلنت وزارة التنمية المحلية، حاجتها لشغل 54 وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ). وينشر الخليج 365، كافة الشروط والتفاصيل والمستندات المطلوبة للراغبين في التقدم لمسابقة تعيينات التنمية المحلية.

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