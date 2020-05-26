بدءا من السبت.. مصدر بالسكة الحديد: منع ركوب القطارات دون ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - إكتب - أسامة علي:

أكد مصدر بهيئة السكة الحديد أنه سيتم تطبيق قرار رئيس الوزراء بشأن ارتداء الكمامة إجباريا.

وقال المصدر لمصراوي، إنه لن يتم السماح بركوب القطارات عقب استئناف حركة القطارات التي توقفت خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بقرار رئيس الوزراء إلا بعد ارتداء الكمامة.

وتستأنف حركة المواصلات والنقل العام السبت المقبل، بعد توقفها خلال أسبوع؛ اعتباراً من 30 مايو ولمدة 15 يوماً، من الساعة ٨ مساء وحتى الـ٦ صباحا.

ولفت المصدر إلى أن شرطة النقل والمواصلات هي المخولة بتنفيذ قرارات رئيس الوزراء.