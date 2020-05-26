بسلاح و2 كيلو حشيش.. ضبط عاطل وزوجته بحوزتهما كمية من المخدرات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على عاطل وزوجته وبحوزتهما ٢ كيلو حشيش قبل ترويجها بالمطرية.

تمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، ربة منزل زوجته مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش "وزنت 2,500 كيلو جرام". طبنجة صوت، 9 طلقات صوت، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والطبنجة بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.