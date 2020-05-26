"تخصصا في تجارة السلاح".. ضبط عاطلين بحوزتهما 4 أسلحة نارية في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطلين وبحوزتهما عدد من الأسلحة النارية قبل قيامهما ببيعها بدائرة قسم شرطة المرج. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم) بالاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة، مُتخذان من المنطقة محل سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهما، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (بندقية خرطوش - 3فرد محلي - عددمن الطلقات - مبلغ مالي)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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