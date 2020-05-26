محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة لمجابهة فيروس كورونا. وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 274 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالفوا الإجراءات الاحترازية.. الداخلية تُغلق 270مطعم ومحل لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.