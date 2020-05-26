بعد 9 جرائم.. سقوط عصابة سرقة الشركات بالجيزة والقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نجح رجال مباحث الجيزة في كشف لغز سرقة عدد من الشركات بالقاهرة والجيزة وأن تشكيلا عصابيا وراء ارتكاب تلك الجرائم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجراميا في ارتكاب حوادث سرقة الشركات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (الدقي - العجوزة "بالجيزة"، السلام - النزهة - عين شمس "بالقاهرة") مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الدقي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات في تلك الوقائع لدى عميلهم سيئ النية (مالك "محل حاسب آلي بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة)، وباستهدافه أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات "أجهزة كهربائية، هواتف محمولة"، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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