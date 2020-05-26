الأمن العام: تنفيذ 42 ألف حكم قضائي وضبط 5 تشكيلات عصابية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 25 قطعة سلاح ناري، بحوزة 19متهم، وتنفيذ 42725 حكم قضائى متنوع.

وأثمرت الجهود عن ضبط 108 قضية مخدرات بحوزة 119 متهم، 5 تشكيلات عصابية ضمت 15 متهم ارتكبوا 41 حادث متنوع، وضُبط خلال الحملة19351 مخالفة مرورية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.