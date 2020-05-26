قبل وفاتها بلحظات.. سيدة تتهم أب ونجله بقتلها بسبب خصومة ثأرية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقيت ربة منزل مصرعها متأثر بإصابتها بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية بأسيوط.

تلقى مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط، بلاغا من إحدى المستشفيات مفاده استقبالها (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) مصابة "بعيار ناري" ، واتهامها لأحد الأشخاص ونجله - مقيمان بذات الناحية) بإحداث إصابتها بسلاح ناري كان بحوزتهما، وذلك لوجود خصومة ثأرية بين الطرفان ووفاتها متأثرة بإصابتها عقب ذلك.

وجه على الفور قطاع الأمن العام حملة أمنية مُكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت أفراد العائلتين، مما أسفرت عن ضبط 6 أسلحة نارية "بحوزة 6 من أفراد العائلتين".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.