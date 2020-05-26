"جثة متحللة تحت الكوبري".. أمن القاهرة يُكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شاب بالحلمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: تُكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة مُتحللة لأحد الأشخاص أثناء أعمال حفر وإنشاء لكوبري الحلمية بدائرة قسم الزيتون. بدأت أحداث الواقعة بتلقي رجال مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من عُمال شركة بالعثور على جثة متحللة حال قيامهم بأعمال الحفر لإنشاء كوبري في الزيتون، انتقلت على الفور قوة أمنية من القسم لمكان البلاغ وتم فرض كردونا أمنيا حول المنطقة. كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة لكشف هوية صاحب الجثة وكشف ملابسات الحادث. جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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