في يوم واحد.. ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3330 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 42 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 128 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 18 دراجة نارية مخالفة، و19 مخالفة موقف عشوائي، 31 مخالفة شروط الترخيص. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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