أخبار مصر | وزير الرى: استمرار التصدى بحزم لجرائم التعدى على نهر النيل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرى: استمرار التصدى بحزم لجرائم التعدى على نهر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن أجهزه الوزاره متمثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل، اتخذت كافة الإجراءات القانونية لوأد جرائم التعدي علي مجري نهر النيل وجسوره والتي تتم خلال إجازات الاعياد وفترات الحظر والتي يقوم بها قله غير مسئولة ضاربه عرض الحائط بأهميه وقيمة نهر النيل في إمرار التصرفات وتوفير الاحتياجات المائية الامر الذي يؤدي الي حدوث اختناقات وازدحامات مائية وغرق لتلك التعديات المخالفة في أثناء إمرار الاحتياجات المائيه المطلوبة.

وأكد عبد العاطي، في بيان صحفى اليوم، تكليفه لرئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل على قيام كافة الإدارات المعنية بإرسال كافة تلك الجرائم والتعديات إلي النيابات العسكرية.

وفي ضوء متابعة قطاع تطوير وحماية نهر النيل برئاسة المهندس علاء خالد لكافة أجهزة القطاع لوضع التوجيهات الصادرة موضع التنفيذ الفوري وفي إطار تطبيق القانون تبين لإدارة نيل القاهره الكبري، قيام أحد المتعدين بعمل كافتيريا علي مساحة ٣٠٠ م٢ بالبر الغربي لنهر النيل باحدي البلاد التابعة لمركز بمحافظة الجيزه والمحرر له محاضر مخالفة عن ذلك التعدي وبالتنسيق مع الأجهزه الأمنية المختصة تم تحويل المخالف إلى النيابة العسكرية التي أمرت بحبسه ١٥ يوم فضلا عن إزاله فوريه للمخالفة.

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مما أدي إلي تسارع المشاركين له لسرعة الازالة فى الحال حتي يتم تجنب التحول الواقع عليه من النيابة العسكرية.

وتهيب وزاره الموارد المائيه جموع المواطنين، أن مجري نهر النيل ومنافعه خط احمر وتحذر من الاقتراب بالتعدي عليه باي شكل من اشكال الجرائم، وأن تكاتف أجهزة الدولة في التصدي لكافة أشكال التعديات عَلى ممتلكات الدولة ينذر بصاعقة لكل مغتصب.

وتجدر الإشارة إلي أن شهر رمضان قد شهد نشاط واسع من قبل أجهزة القطاع في إزالة التعديات علي نهر النيل وبلغت حصيلة ماتم إزالته خلال شهر رمضان ( ٤٨٤ ) حالة تعدي علي مستوي ١٦ محافظة نيلية وتنوعت بين أعمال بناء وأعمال ردم مخالفة وحظيت محافظة قنا بأزالة عدد (١٠٢ ) إزالة.

وينتهز القطاع بكامل أجهزته المعنية الفرصة، للتأكيد علي أنه جارٍ علي مدار اليوم وخلال فترة الإجازة وفترات الحظر المقرر قيام ادارات القطاع بالمرور وتعقب ورصد اي محاولة للتعدي علي النهر الخالد بكافة المحافظات النيلية وأن اي محاولة سوف تلقي المصير نفسه وأنه لن يعلو أحد فوق القانون ليبقي النيل للجميع.