أخبار مصر | تحذير خطير بشأن ارتداء الأطفال للكمامات الطبية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر تحذير خطير بشأن ارتداء الأطفال للكمامات الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت مجموعة طبية يابانية، في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء، من ارتداء الأطفال لكمامة والذين تقل أعمارهم عن عامين كنوع من إجراء وقائي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت رابطة أطباء الأطفال اليابانية أنه يجب عدم استخدام الكمامات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين لأنها قد تسبب اختناق في التنفس وتزيد من خطر الاختناق، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وناشدت تلك المجموعة الآباء والأمهات عدم استخدامها مع أطفالهم في الوقت الذي بدأت فيه البلاد في تخفيف الإجراءات التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وعودة بعض الأنشطة مرة أخرى.

ورفع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق الأربع التي كانت متبقية يوم الاثنين بعد تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة في أنحاء البلاد لكنه حذر من أن القيود يمكن أن تفرض من جديد إذا بدأ الفيروس في الانتشار مجددا.

ويوصي خبراء في مجال الصحة في أنحاء العالم باستخدام الكمامات عند تعذر الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع انتشار المرض مع بدء الدول تخفيف القيود التي فرضت لاحتوائه وحذروا من أن الكمامات أخطر من اللازم على الرضع.

وقالت الرابطة: "الكمامات قد تسبب صعوبات في التنفس لأن ممرات الهواء ضيقة لدى الرضع" بما يزيد العبء على قلوبهم، مشيرة إلى أن الكمامات تزيد أيضا من خطر ارتفاع درجة الحرارة لديهم.

وذكرت الرابطة في مذكرة نشرتها على موقعها الإلكتروني على الإنترنت "دعونا نتوقف عن استخدام الكمامات للأطفال دون الثانية من العمر".

وأضافت أنه حتى الآن لم تظهر سوى أعداد ضئيلة للغاية من الحالات الخطرة للإصابة بالمرض بين الأطفال وأن أغلب من تعرضوا للمرض أصيبوا بالعدوى من أفراد أسرهم لكن لم تظهر بؤر تفشي في مدارس أو مراكز رعاية نهارية. Advertisements

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إنه لا ينبغي استخدام كمامات قماشية للأطفال دون الثانية من العمر.