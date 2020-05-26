أخبار مصر | خبر سار من الصحة العالمية حول انتشار كورونا في أفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر خبر سار من الصحة العالمية حول انتشار كورونا في أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، بأن أفريقيا هي الأقل تأثرا حول العالم بفيروس كورونا من حيث عدد الوفيات والإصابات.

وأكد أدهانوم فى تغريدة بمناسبة يوم أفريقيا، رأينا وضع كورونا فى جميع أنحاء القارة، حتى الآن، تعد أفريقيا المنطقة الأقل تأثرًا على مستوى العالم من حيث عدد الحالات والوفيات المبلغ عنها لمنظمة الصحة العالمية، لكن هذه الأرقام لا ترسم الصورة الكاملة؛ لأن القدرات والتوسع فى الاختبارات بدأ فى التزايد.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

Advertisements

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.