أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تنفذ حملة "طور وغير" أونلاين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تنفذ حملة "طور وغير" أونلاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفذ وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "استعدوا لبكرة"، حملة "طور وغير لايف" خلال الفترة من 7 حتى 14 يونيو المقبل عبر خدمة البث المباشر على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"؛ لتدريب الشباب، وتطوير مهاراتهم التكنولوجية.

ويفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات حملة "طور وغير لايف" أون لاين بحضور مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، وذلك يوم الأحد 7 يونيو فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، فيما تختتم الفعاليات بتكريم للمدربين والمتابعين من كافة المحافظات يوم الأحد 14 يونيو ولمدة ساعتين من الثانية عشر ظهرًا حتى الثانية مساءً.

وترتكز فكرة حملة "طور وغير لايف" على تقديم محتوى تدريبي للشباب من خلال مدربين متخصصين يقومون بالشرح مباشرة عبر صفحة وزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وتستهدف الحملة مشاركة أكثر من 7 آلاف مشارك من الشباب الفتيات من مختلف المحافظات، ويتم التدريب على فترتين فى اليوم الواحد الأولي صباحية من 12ظ حتى 1.30م، والفترة الثانية مسائية من 8م حتى 9.30م.

ومن المقرر، أن يتم تدريب المشاركين على التخطيط الوظيفى، ومقدمة فى كتابة السيرة الذاتية، ومقدمة عن التسوق الاليكتروني، والتسوق الشخصي، ومقدمة فى الذكاء الاصطناعى والعمل الحر؛ بهدف تدريب الشباب، وتنمية مهاراتهم، واستثمار أوقاتهم بشكل أمثل عن طريق التعلم الذاتي.

وتأتى الحملة ضمن مجموعة البرامج والمشروعات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة أون لاين وعبر المنصات الاليكترونية المختلفة فى ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، علاوة على كون الحملة تحقق أحد محاور استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تنمية وصقل مهارات وقدرات الشباب، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.