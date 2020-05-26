أخبار مصر | الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا علي القاهرة والوجه البحري كما يتواجد شبورة مائية صباحًا وستهب رياح معتدلة علي القاهرة.

كما أكدت الأرصاد عن طقس معتدل علي السواحل الشمالية الغربية مائلة للبرودة ليلًا بينما يكون معتدل نهارا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط احيانا.

ويكون حار نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر لطيف ليلا اوالرياح تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطرابات في الملاحة البحرية.

ويكون الطقس مائل الحرارة على شمال الصعيد مائل للبرودة ليلا ويكون حار نهارا على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة على الشمال معتدلة بالجنوب.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة 31 للعظمى و18 للصغرى والوجه البحري 30 للعظمى و18 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية ووسط سيناء 27 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد تكون 34 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 22.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.