أخبار مصر | "اللعب وقت الحظر".. غلق وتشميع ملعب خماسي بالعمرانية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر "اللعب وقت الحظر".. غلق وتشميع ملعب خماسي بالعمرانية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، مساء الإثنين، ملعب خماسي لكرة القدم، بمنطقة الكونيسة التابع لحي العمرانية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من التجمات لمنع تفشي فيروس كورونا.

وسأل مسئولي الحي، عن مالك الأرض ولم يجب أحد، فقال: "لو مقولتوش حاجزين من مين محدش هيخرج من الأرض، وهاخد البطاقة الشخصية منكم".

وأغلق الحي الملعب وصادر جميع محتوياته، واتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبة لمخالفة قرار الحظر.

"الجيزة" تعزل كل أعضاء مكتب نائب المحافظ بسبب كورونا

في سياق آخر، أعلنت محافظة الجيزة، إصابة أحد العاملين بمكتب نائب المحافظ، هند عبدالحليم، بفيروس كورونا، منذ أن بدأت تظهر عليه الأعراض وهو في إجازة من العمل حتى تم التأكد من إيجابية إصابته.

وأصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تعليمات بالعزل المنزلي لكل أعضاء مكتب نائب المحافظ المخالطين للمصاب، وذلك لمدة 14 يومًا، كإجراء احترازي، بناء على التعليمات الوقائية من مديرية الصحة بالجيزة، لحين التأكد من سلامتهم من أي إصابة بالفيروس.

وأكدت المحافظة على سلامة نائب المحافظ، الأستاذة هند عبدالحليم من أي إصابة مع التزام الجميع بالعزل المنزلي كإجراء وقائي حفاظا على سلامتهم.

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وفي نفس الإطار شنت محافظة الجيزة حملات تطهير وتعقيم للمكاتب والأدوار المختلفة بديوان عام المحافظة وذلك من خلال فريق التعقيم بالديوان ومديرية الصحة حفاظا على سلامة المواطنين.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 93 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعاف.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الاثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.